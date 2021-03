Bejaarde automobilist richt ravage aan in Berlicum: ‘Hij is in z'n achteruit zo die pui in geknald’

Het was zeker even schrikken, vertelt Hans van Beers (77), penningmeester van de Berlicumse seniorenvereniging. ,,Hij is in z'n achteruit zo die pui in geknald. Die ligt er helemaal uit en de auto is total loss”, weet hij. ,,Het was zeker spannend, maar gelukkig zijn er geen gewonden gevallen. Ze zijn de zaak nu aan het dichttimmeren. En we wachten totdat de verzekering op bezoek is geweest”, klinkt het. Op het moment van de botsing bevonden er zich geen mensen in de ruimte.