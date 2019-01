Beknelling bij eenzijdig ongeluk in Vught

Belgische vrouw langer opgesloten na steekpar­tij op carpool­plaats in Vught

13:40 DEN BOSCH - De Belgische vrouw (51) die afgelopen maandag werd aangehouden voor betrokkenheid bij een steekpartij op de carpoolplaats aan de Haldersebaan in Vught blijft in elk geval twee weken langer opgesloten. Dat is donderdag bepaald tijdens een voorgeleiding bij de rechter-commissaris.