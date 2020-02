Belgische trekpaarden eggen bodem voedselbos d’ Ekkers: Madelief wil er straks wel een appeltje eten

Kinderen van de basisscholen Herman Jozef, Theresia, de Parel en Kleine Beer mochten helpen met de aanplant van de eerste boompjes. Dat waren elzen. Een van de initiatiefnemers voor het voedselbos Albert Zomers legt uit: ,,We beginnen nu eerst met het losmaken van de bodem. Dat doet boer Paul met de eg. Dan zetten we een haag van elzen, meidoorn en sleedoorn rond de akkers. Later volgt bloemenrijk kruidenmengsel. Pas eind dit jaar komen de eerste fruit- en notenbomen. Je moet nog wel een jaar of tien geduld hebben. Maar de kop is eraf.”

Een receptenboek uitbrengen

Houtman verder: ,,Een voedselbos is belangrijk voor de natuur. Kinderen komen zo ook in aanraking met natuur en leren er van. Zodat ze later tegels uit de achtertuin halen en er bloeiende planten inzetten voor insecten. Ik zie me over wat jaartjes hier al een appeltje eten uit de boom, of samen met andere kinderen kastanjes zoeken en poffen. Of een appeltaart eten van appels uit de fruitbomen en een receptenboek uitbrengen met recepten van al het lekkers dat je straks hier kan plukken of oogsten.”