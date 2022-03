Bemoeial Kâhya leerde in Amerika strijdbaar te zijn

Hij bemoeit zich graag tegen alles aan. Meer moet er ook niet achter gezocht worden. De 34-jarige Ufuk Kâhya doet daar niet zo moeilijk over. Geboren in de Hambaken, opgegroeid in Boschveld en daar woont hij nu nog steeds, in zijn eentje. Voor Kâhya in 2010 voor GroenLinks raadslid werd, was hij actief voor de jongeren in de wijk West. Daarbij ontmoette hij partij-mastodont Bart Eigeman. De oud-lijsttrekker en oud-wethouder inspireerde Kâhya en betrok hem bij GroenLinks.