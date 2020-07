Ben van den Anker nieuwe rector Maurick College; Huub van der Linden gaat met pensioen

Van den Anker is op dit moment lid en plaatsvervangend voorzitter van de centrale directie van het Candea College in Duiven waar hij ook woont. Hij is getrouwd en vader van een zoon (17) en een dochter (15).

Nieuwbouw

Huub van der Linden, gaat per 1 oktober met pensioen. Hij is dan 67,5 en al zo'n veertig jaar aan de Vughtse school verbonden. ,,Voor alles is een ‘tijdsvenster’”, schetst hij. ,,Op 1 oktober is het nieuwe poortgebouw af. Een mooi moment om afscheid te nemen.”

Onder de leiding van Van der Linden stapte het Maurick College over op Dalton onderwijs en dat bleek een groot succes.

Volledig scherm Volgens rector Huub van der Linden is de 'nieuwe smoel' van het Maurick College in oktober klaar. 'Een mooi moment om afscheid te nemen'. © copyright Marc Bolsius

De Duivense Van den Anker heeft veel ervaring als docent en als leidinggevende in binnen- en buitenland. Hij startte zijn loopbaan in 1992 als eerstegraads docent Duits aan het Pius X College in Almelo. In 2001 vertrok hij naar Thailand, waar hij werkte als docent Duits in het volwassenen onderwijs aan The Goethe Institute Bangkok en als docent aan The American School of Bangkok.

Bangkok

Drie jaar later werd hij conrector bovenbouw aan Ruamrudee International School, Swiss Section in Bangkok. In 2008 keerde hij terug naar Nederland en was enkele jaren lid en plaatsvervangend voorzitter van de centrale directie van het Zeldenrust-Steelantcollege in Terneuzen.

Musicus jazz gitaar

Sinds 2012 is hij werkzaam aan het Candea College in Duiven. Van den Anker studeerde Duitse taal- en letterkunde aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen en behaalde in dezelfde periode het diploma docerend musicus jazz gitaar aan het conservatorium Enschede. Aan The University of Liverpool behaalde hij zijn MBA en aan The University of South Australia zijn PhD in Business and Management.

Volledig scherm Impressie nieuwbouw Maurick College. © Van den Berg Architecten, Houten