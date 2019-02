Benefietconcert in DePetrus; opbrengst voor nieuwe vleugel NM Kamp Vught

VUGHT - De Vughtse Zang Vereniging Cantare geeft zondagmiddag 31 maart een benefietconcert. De opbrengst is bedoeld voor de nieuwe vleugel van NM Kamp Vught. Het concert vindt plaats in ontmoetingscentrum DePetrus, de voormalige Petruskerk.

Cantare brengt in de monumentale kerk voor het eerst liedjes ten gehore van ‘Pooh en Piglet’, de bijnamen van de bekende verzetsvrouwen Hetty Voûte en Gisela Söhnlein die gevangen waren in Kamp Vught.

Zingende verzetsvrouwen

Om het moreel in de vrouwenbarak hoog te houden, maakten zij tijdens hun gevangenschap teksten over het kampleven op de melodie van bestaande Nederlandse liedjes. Ze zongen deze liedjes in de barak en op weg in een goederentrein naar het vrouwenconcentratiekamp Ravensbrück. Na de oorlog bundelden zij de liedjes in het boekje ‘Hoor de vrouwen zingen’, de titel van het concert.

Tevens zingt het koor liederen over oorlog en vrede. Dit alles onder leiding van dirigent Chris Wilthagen met medewerking van bariton Kees van Hees en Bas (piano, 13 jaar) en Gijs Wagemakers (zang, 11 jaar). De herbestemde kerk DePetrus stelt de ruimte gratis beschikbaar en is zondag 31 maart alleen toegankelijk voor bezoekers van het concert.

Volledig scherm DePetrus is zondag 31 maart alleen toegankelijk voor bezoekers van het benefietconcert. © Marc Bolsius

Het concert is een initiatief van vrijwilligers van Nationaal Monument Kamp Vught. Zij organiseren activiteiten die geld in het laatje brengen. Onder de noemer ‘Samen herdenken, meer ruimte schenken’.

Het nieuwe herinneringscentrum wordt naar verwachting in november heropend met een nieuwe vaste expositie over Kamp Vught en een nieuw gebouw voor ontvangst van schoolgroepen. De aannemer is eind januari begonnen aan de eerste fase. De nieuwbouw van driehonderd vierkante meter aan de achterzijde van het museum.

Knijpkattenlied

Op de melodie van ‘Toen onze mop een mopje was’ zong het duo Pooh en Piglet bijvoorbeeld over de knijpkat (met de hand aangedreven zaklamp) die in het kamp gemaakt werden: Hoe onze kat een knijpkat werd / was aardig om te zien / Hij kneep de kat in ’t donker / en schreeuwde bovendien / Miauw, miauw, miauw, miauw / wat is dat huisje nauw / Miauw, miauw, miauw, miauw / Wat is dat huisje nauw (…)

Andere liedjes werden gebaseerd op liedjes zoals ‘Als de tros wordt losgesmeten’ uit De Jantjes en ‘Daar bij die molen’ en ‘Lili Marleen’ dat in de oorlog vertolkt werd door Marlene Dietrich. De verzetsvrouwen Hetty Voûte en Gisela Söhnlein overleefden de kampen en waren later nauw betrokken bij de Vriendenkring van Nationaal Monument Kamp Vught.

Kaarten

Het concert begint om 14.00 uur en duurt tot 16.15 uur. De zaal is open vanaf 13.30 uur. Kaarten kosten 12,50 euro en zijn te bestellen via www.nmkampvught.nl en te koop via de balie van het museum, VVV ’s-Hertogenbosch aan de Markt en de Bruna aan het Marktveld in Vught.