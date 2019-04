Berlicumse stichting tien jaar actief in Myanmar

Oorlog liet diepe wonden na in Vught; slachtof­fers op diverse plekken herdacht

9:10 VUGHT - De Tweede Wereldoorlog heeft in Vught diepe sporen nagelaten. Er is dan ook elk jaar veel belangstelling voor de Dodenherdenking op 4 mei. De officiële gemeentelijke herdenking begint om 18.00 uur in de Lambertustoren. Daar bevindt zich een gedenkplaat met de namen van Vughtenaren die in 1940-1945 zijn omgekomen.