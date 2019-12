Berlicumse wijk Westerbroek eerst wat ‘slaperig’, nu barst het van de activiteiten

Grasveld wordt bouwter­rein: komende jaren geen evenemen­ten in Paleiskwar­tier

11:16 Ma 2 dec. Ondanks dat de gemeenteraad wil dat er een evenemententerrein in het Paleiskwartier blijft, is daar komende jaren geen sprake van. Er is volgens B en W (nog) geen locatie beschikbaar die meegenomen kan worden in het nieuwe evenementenbeleid.