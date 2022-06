Bert (65) haalt opgelucht adem: zijn woning in De Haren ‘2.0’ mag blijven staan

Internatio­na­le hockeydu­els Pro League smaken naar meer in Den Bosch

DEN BOSCH - ,,Een WK hockey is te veel van het goede, maar Den Bosch als host voor een toekomstig Europees kampioenschap is niet ondenkbaar”, zegt voorzitter Rob Almering van hockeyclub Den Bosch. ,,We blijven met de Nederlandse hockeybond in gesprek.”

26 juni