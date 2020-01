Bert Wijers wilde geen deeltijd-wethouder van Den Bosch zijn

,,Laat Den Bosch nooit meer kiezen voor een parttimer als wethouder”, gaf hij de gemeenteraad en het college mee in een afscheidsinterview in 1995. De CDA’er deed niet neerbuigend over andere leden van het college, maar vond het niet te verteren dat hij zelf voor zijn tweede periode in het college maar was aangesteld voor 75 procent. Wijers, van huis uit projectontwikkelaar, was van mening dat bestuurders van de stad zich voor de volle honderd procent voor Den Bosch moesten kunnen inzetten. En dat werd ook van hem verwacht, vond hij.