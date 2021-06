Bertram van Alphen uit Den Bosch, de zanger die acute leukemie overwon

DEN BOSCH - Het leven is niet te voorspellen. In 2015 fladderde de Bossche zanger en kleinkunstenaar Bertram van Alphen als een vlinder in de studio voor de opname van zijn album Dageraad. Vastberaden om zijn creatie zo snel mogelijk uit te brengen, totdat acute leukemie ineens al z’n plannen dwarsboomde. Wonder boven wonder wist hij de vreselijke ziekte te overwinnen. Na z’n herstel pakte hij de draad weer op. De release van zijn album is nu een feit.