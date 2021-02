Beschilderde platen voor dichtgetimmerde Bossche winkels worden tafels

‘Zeer concrete tips’ over rellen na oproepen in Opsporing Verzocht en Bureau Brabant

3 februari DEN BOSCH - De oproep maandagavond in Bureau Brabant wegens de rellen in Den Bosch en Eindhoven op 24 en 25 januari had dinsdag nog niks opgeleverd. Maar inmiddels zijn er na de aandacht dinsdagavond in Opsporing Verzocht drie tips gekomen over vijf vermeende relschoppers.