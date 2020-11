Beschonken bestuurster ‘heeft geen idee waar deuk in auto vandaan komt’ en raakt rijbewijs kwijt in Den Bosch

DEN BOSCH - Een vrouw die in de nacht van zaterdag op zondag onder invloed van alcohol achter het stuur zat, is haar rijbewijs kwijtgeraakt. Ze werd betrapt nadat agenten een flinke deuk in haar auto opmerkten. Dat meldt de politie.

De agenten stonden bij een tankstation aan de Van Grobbendoncklaan in Den Bosch toen er een auto met forse schade het terrein op kwam rijden. De bestuurster kreeg de vraag waar de deuk vandaan kwam, maar daar had ze geen antwoord op. Sterker nog: ze had geen idee over welke schade de politie het had. ,,Aangezien het niet bepaald om een ‘deukje’ ging, deden we nader onderzoek", meldt de politie.

Veel te veel gedronken

De vrouw moest een blaastest doen, waaruit bleek dat ze vermoedelijk te veel had gedronken. Ze werd meegenomen naar het politiebureau voor een tweede blaastest. De uitslag daarvan maakte al snel duidelijk dat de vermoedens van de agenten klopten. De vrouw had ruim vier keer de toegestane hoeveelheid alcohol achter de kiezen. Haar rijbewijs is direct ingevorderd.

Toen dat eenmaal was afgehandeld, bleven de agenten nog met een ander vraagstuk achter: waar kwam die deuk vandaan? Uit onderzoek kwam naar voren dat de vrouw vermoedelijk een verkeerslicht had geraakt, kort voordat ze het terrein van het tankstation kwam opgereden. Ze krijgt een proces-verbaal en wordt tevens aangemeld voor een educatieve maatregel bij het CBR. De kans is groot dat ze naast een forse boete haar rijbewijs voor een lange tijd kwijt zal zijn en op eigen kosten een cursus over alcohol en verkeer moet volgen.

Kijk hier naar onze meest bekeken video's: