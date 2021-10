Beschonken vrouw rijdt tegen verkeer in op N65 bij Vught

Bossche Swim to Fight Cancer levert ruim 485.000 euro op: ‘Nooit eerder behaald resultaat’

1 oktober DEN BOSCH - Swim to Fight Cancer Den Bosch dat dit jaar door omstandigheden werd gehouden in de IJzeren Man in Vught leverde ruim 485.000 euro op. ,,Een nooit eerder behaald resultaat van meer dan 1.000 euro per deelnemer’’, aldus de stichting.