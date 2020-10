Best lastig: een kerststal bouwen in de Sint-Jan op 1,5 meter afstand

DEN BOSCH - Staan er straks meer Bijbelse figuren en dieren in de Bossche kerststal dan er bezoekers langs mogen komen? En hoe hijs je de drie wijzen op hun plek met drie bouwers die op anderhalve meter moeten blijven? De eerste contouren van de nieuwe kerststal in de Sint-Jan worden weliswaar langzaam zichtbaar, maar niets is zeker in deze tijd.

,,Of ie op 4 december echt open gaat of mag? Ik houd mijn hart vast, maar hij wordt wel schitterend. De vraag is alleen voor wie we bezig zijn”, zegt Teun Faro uit Den Bosch. Hij maakt deel uit van een ploeg die vanaf 21 september volop bezig is met de realisatie van de kerststal achter in de Bossche kathedraal.

De opgezette kameel kijkt op gepaste afstand toe hoe de bouwers zich door de platen Tempex zagen. De mannen dragen een mondkapje. ,,Soms erg benauwd”, vindt timmerman Pierre Schippers uit Den Bosch. ,,Je probeert zoveel mogelijk alleen te werken. Dat lukt niet altijd. Af en toe is er dat ‘derde handje’ nodig om iets zwaars te tillen.”

Gedoe

,,Een heel gedoe met die corona. Die mondkapjes wennen op den duur”, volgens bouwer Anton van Rooij uit Vught. ,,Mijn achttiende kerststal. Ik let er altijd op wat de mensen die rondlopen van de stal vinden en ik geef uitleg. Of dat straks ook kan? We weten het niet.”

Volgens coördinator Jack Kradolfer is er nog niemand van de vrijwilligers vanwege de mondkapjes of angst voor het virus afgehaakt. ,,Het valt niet mee, maar de bouwers doen het allemaal toch maar mooi”, zegt hij. ,,We bouwen zolang het kan, maar zijn ook geen profeten, kunnen ook niet in die glazen bol kijken.”

De 25 bouwers hopen allemaal vurig dat het aantal coronabesmettingen de komende tijd daalt zodat ze toch nog ‘echte’ bezoekers in ‘hun’ kerststal mogen verwelkomen. Vorig jaar kwamen er 85 duizend mensen. Dat zijn er in dit bijzondere jaar waarschijnlijk veel minder.

Alle scenario's open

,,We houden alle scenario’s open”, zegt Kradolfer. ,,We hebben net met elkaar de mogelijkheden nog besproken. We denken nu aan honderd mensen per tijdsslot van een kwartier die door een vier meter brede gang langs Jozef, Maria en na Kerst ook kindje Jezus lopen zoals in een museum. In de kathedraal ontstaat een rij waar mensen die van te voren gereserveerd hebben op anderhalve meter afstand kunnen wachten. Plan B ligt ook al klaar. Als het allemaal niet kan of mag komt er een virtuele bezichtiging van de stal via internet.”

,,Een film of video zou jammer zijn”, aldus Teun Faro. ,,Mijn kleinkinderen vinden de kerststal helemaal geweldig. ‘Opa Teun heeft hem gebouwd’, roepen ze altijd trots. Er staat een aparte avond gepland voor de bouwers en hun familie. Zonder pilsje of wijntje vanwege corona. Dat speciale momentje met Jim en Jessy hoopt opa straks weer mee te mogen maken.”

Volledig scherm De ingang naar de kerststal in de Sint Jan. De poort moet nog geschilderd worden. © Peter De Bruijn