Beste burgerinitiatief uit Brabant: Gouden Pit voor Beweegroute Helvoirt

Opbrengst voor Natuurspeeltuin en Belevingstuin

Winst van de provinciale wedstrijd had begin dit jaar in Veghel al 1500 euro opgeleverd. De Beweegroute Helvoirt is in oktober 2018 in gebruik genomen in Helvoirt. Een project om mensen van groot tot klein te stimuleren om te bewegen. De cheque komt ten goede aan de in ontwikkeling zijnde Natuurspeeltuin Helvoirt en de Belevingstuin, ook in Helvoirt.