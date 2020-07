Bestelauto zonder motorblok gevonden in Zuid-Willemsvaart in Den Bosch

DE HOFSTAD Renovatie is dé kans om in de Hofstad achter de voordeur te kijken

20 juli Alleen het renoveren van woningen in de Hofstad is niet voldoende. De bewoners zouden meer met elkaar moeten praten. Wijkmanager Riekje Bosch ziet mogelijkheden. ,,Samen bouw je een wijk.Het buurtje voelt goed, maar er mag wel wat meer onderling contact komen. De renovatie is een mooie aanleiding.’’