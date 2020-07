Bestelbus op z’n kant op A59, file bij Den Bosch

‘Wie hier een seizoen­kaart heeft, kan straks sowieso bij wedstrij­den zijn’

7:14 Zo op het oog is FC Den Bosch - Nivo Sparta in de Vliert gewoon een oefenpotje in de voorbereiding op het komende seizoen. Maar schijn bedriegt. Het betreft wel degelijk een bijzonder evenement, deze zaterdagmiddag. Voor het eerst sinds de coronacrisis is er weer een Brabantse profclub in wedstrijdverband aan het voetballen,134 dagen na de competitiewedstrijd van de Bosschenaren tegen Almere City.