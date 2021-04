Bestuur De Poort: ‘wethouder geeft ons geen eerlijke kans’

Na de schrik over het stopzetten van de subsidie, resten nu vooral veel vragen bij het bestuur van jongerencentrum De Poort: waarom is ons niet meer tijd gegund? En er is veel kritiek op het rapport van BMC. ,,Er was van meet af aan wantrouwen.”

Al bijna een jaar is er onzekerheid over het (zelfstandige) voortbestaan van de Poort. Het leidde tot acties van jongeren, een bestuur dat opstapte, de directeur die ziek thuis zit en verhitte discussies in de gemeenteraad.Vorige week besloot het Bossche college van B en W de subsidie stop te zetten na een kritisch extern rapport over het functioneren van het nieuwe bestuur en jongerencentrum.

Eind vorig jaar kwam er betrekkelijke rust toen een nieuw bestuur aantrad voor stichting Jongerenwerk Maaspoort . Met een aantal ervaren bestuurders, onder wie oud-voorzitter Kasper Kiel . En vier jonge bestuursleden die als jongeren nog bezoeker waren van de Poort en later vrijwilliger. Zoals Stef van den Broek, laatstejaars Pabo-student die voorzitter werd.

Aantoonbaar onjuiste gegevens

De gemeente stelde in december als voorwaarde dat er tussentijds een functioneringsonderzoek kwam. Bureau BMC rapporteerde vorige maand kritisch over bestuur en centrum. Kiel en Van den Broek vinden dat BMC aantoonbaar onjuiste gegevens in de rapportage heeft gezet. Bij voorbeeld over het aantal activiteiten en bezoekers. ,,Het zijn aannames die niet zijn gecontroleerd en met onze opmerkingen daarover is ook niets gedaan.”

,,Ons wordt ook verweten dat we geen bestuurlijke samenwerkingsafspraken hebben gemaakt met PowerUp073 en Hambaken Connect. Maar het is een vicieuze cirkel: omdat wij geen zekerheid hadden over de subsidie, konden we ons niet vastleggen op afspraken. Want wat is dan onze rol en positie? Om die reden hebben we de contracten van onze jongerenwerkers niet kunnen verlengen.”

Vele honderden uren

,,We zijn de afgelopen maanden heel erg druk geweest om aan allerhande voorwaarden van de gemeente te voldoen”, zeggen Van den Broek en Kiel. Er is veel tijd gaan zitten in het maken afspraken over het professioneel functioneren van en toezicht op het bestuur, de governancecode. ,,Als je ziet hoeveel uren wij als vrijwilligers alleen al in de voorwaarden vooraf van de gemeente hebben gestoken”, zegt Van den Broek: ,,Tot maart alleen al vele honderden uren. Omdat de directeur ziek is,hebben we ook diens taken moeten overnemen. We hebben zoveel zaken opgepakt, maar blijkbaar was dat nog niet genoeg. We hebben van meet af aan wantrouwen gevoeld.”

Dat is zo'n groot besluit

Wethouder Kâhya stelde vorige week uiteindelijk als voorwaarde voor de subsidie dat onze oudere bestuursleden vervangen worden door ervaren mensen die door de gemeente zijn aangezocht. ,,Maar ze wilden dat wij daar binnen één dag over beslisten. Dat is zo’n groot besluit, dat wilden we met onze jongeren overleggen. Daarom vroegen we uitstel tot 1 mei, maar kregen het helaas niet.”