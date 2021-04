Bestuur Dierentehuis maakt plaats, snoeiharde kritiek op functioneren: ‘Onmacht, traag en onvermogen’

Bossche Marion zoekt sluismees­ter die haar hielp in moeilijke tijd: ‘We zouden allemaal zo aardig moeten zijn’

4 april DEN BOSCH - Wie was de reddende engel van Marion Kerkhof (41)? De Bossche is op zoek naar de sluiswachter op de Anthoniebrug die haar twintig jaar geleden opving in een, op z’n zachtst gezegd, moeizame tijd in haar leven. Ze is alvast bezig met het schrijven van een poëtisch bedankje.