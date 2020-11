Bestuur Sancta Maria Mavo wil niet verder met directeur

Veel lof, maar ook kritiek op Sancta Maria Mavo: ‘Dit verdient de Sancta niet’

22 november DEN BOSCH - De beste school van Den Bosch, zegt de één over de Sancta Maria Mavo. Geen prettige school, vindt de ander. Dat het kleinschalig is, is voor veel (oud-)leerlingen en ouders een grote plus. Maar kritiek is er ook, op sommige leraren en op de directeur.