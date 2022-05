Bestuurder 45 km/uur-wagentje neemt verkeerde afslag en belandt op A2: ‘Hartstikke gevaarlijk’

In het voertuig zaten twee oudere mensen. Bij de politie en bij Rijkswaterstaat kwamen direct meldingen van andere weggebruikers binnen over de brommobiel. Agent De Rouw is alle melders dankbaar. ,,De situatie was heel gevaarlijk. Dankzij alle meldingen konden we snel actie ondernemen en de auto van de snelweg halen. Fijn dat mensen zo attent zijn om meteen hulpdiensten te bellen. Gelukkig is er geen ongeval gebeurd.”