Bestuurder dure Audi vlucht na botsing in Den Bosch

VIDEO Geen dode runderen en koelkasten, wel veel plastic en bruine smurrie in uiterwaar­den bij Oss en Den Bosch

24 juli RAVENSTEIN/MEGEN/LITH - Nu het water van de Maas weer grotendeels in zijn vertrouwde bedding stroomt, trekken natuurbeheerders en boeren de uiterwaarden in om te zien wat er allemaal is aangespoeld.