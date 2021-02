Bestuurder Ferrari rijdt dik 170 km/uur over A59 bij Nuland

Appartemen­ten op plek voormalige sauna Rosmalen

25 februari Villa, kantoor en sauna. Het opvallende pand aan de Hoff van Hollantlaan 4 in Rosmalen is het allemaal geweest in de afgelopen decennia. Het overleefde een fikse brand maar kwam na het laatste faillissement begin 2020 leeg te staan. Nu rest de slopershamer. Daarna komen er appartementen. Hoeveel is nog niet duidelijk.