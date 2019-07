Bestuurder Hajo Renkema neemt afscheid: ‘Erg blij met komst dorpshuis in Lambertusschool’

SINT-MICHIELSGESTEL - Het lerarentekort wordt in de toekomst nog een punt van zorg, net als voldoende woningbouw en dus aanwas voor basisscholen in kleine kernen. Verder staat de organisatie van Cadans Primair als een huis, nu bestuurder Hajo Renkema afscheid neemt.

Hij laat met een gerust hart zijn stoel na aan de nieuwe bestuurder en opvolger Marianne van Wegberg bij Cadans Primair. Hajo Renkema (67) stopt bij deze bovenschoolse organisatie die acht scholen in de gemeente Sint-Michielsgestel onder haar hoede heeft en tegenwoordig ook vier scholen in de gemeente Haaren.

,,Op de valreep heeft Sint-Michielsgestel de stap gezet voor een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) in de Lambertusschool in Gemonde. Daar ben ik erg blij mee. Hier was enige leegstand en dat lossen we nu prima op met een nieuw gemeenschapshuis in een deel van de school. We hopen dat Gestel ook blijft werken aan voldoende woningbouw in Gemonde. Dan blijft het leerlingenaantal er op peil en dat is goed voor de leefbaarheid van het dorp. Een winkel kun je nog missen, een school niet.”

Samenwerking met Stichting Kinderopvang Berenhuis

Renkema kwam in augustus 2006 als bestuurder bij SKIPOS (voorloper Cadans Primair) werken. ,,Samen met alle scholen hebben we vanaf die tijd flink ingezet op het ontwikkelen van kindcentra voor kinderen van nul tot twaalf jaar. Dus naast de basisschool ook voorzieningen als buitenschoolse opvang en kinderopvang. Daarbij werken we samen met Stichting Kinderopvang Berenhuis. En dat gaat prima.”

Geld geleend voor bouw

Een andere bijzondere mijlpaal was het realiseren van twee nieuwe schoolgebouwen de Immenkorf (Fonkel) en Ellips (Touwladder). ,,We kregen die bouwplannen met hulp van een woningbouwvereniging niet voor elkaar. Toen hebben we iets aparts gedaan. We leenden zelf het geld voor de bouw en dat betalen we in veertig jaar tijd terug. Deze werkwijze is vrij uniek in Nederland. En ik ben er trots op dat we dat voor elkaar hebben gebokst.”

Renkema heeft als lijfspreuk: ‘Kinderen zijn ontwapenend, nieuwsgierig en ontvankelijk. Volwassenen kunnen meer van ze leren dan aan ze leren.’ Naar school gaan is volgens Renkema dan ook veel meer dan alleen die cognitieve kant. ,,Een reden temeer om ons aan te sluiten bij Plaza Cultura, om allerlei culturele projecten in te bedden in het onderwijs. Dat is gebeurd, en wij verzorgen met een paar vaste medewerkers die in dienst zijn bij Cadans Primair dat nu niet alleen in Gestel en Haaren, maar ook voor Vught.”

Directeuren ontzorgen

Met zeer lovende rapportcijfers van de Inspectie maakt Renkema zich ook geen zorgen over de kwaliteit van het onderwijs binnen Cadans Primair. ,,We proberen de directeuren van de scholen zoveel mogelijk te ontzorgen. Dan hebben zij tijd en ruimte om de kwaliteit van het onderwijs in de gaten te houden en kunnen ze hun werk goed doen om de school aan te sturen.”

Dommelgroep werkt samen

De stap om financiën, huisvesting en personeelszaken samen met vier andere onderwijsstichtingen in de organisatie de Dommelgroep onder te brengen, was volgens Renkema ook een wijs besluit. ,,Binnen die groep functioneert ook een team van leraren dat enthousiast invalt bij ziekte of ander personeelsgebrek. Vanuit die groep worden ook regelmatig nieuwe aanstellingen op scholen gerealiseerd. Dus zorgen om lerarentekorten hebben we nog niet. Dat zie je in het westen van Nederland wel als grote zorg opdoemen.”