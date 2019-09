Bestuurder rijdt zonder rijbewijs door Den Bosch en probeert te vluchten voor politie

Studenten Bossche Koningsthe­a­ter­a­ca­de­mie treden op in Oisterwijk; met veiling

12:39 DEN BOSCH - Studenten van de Bossche Koningstheateracademie verzorgen op 21 september in het kader van Theaterfestival Kunstmest in totaal zes voorstellingen in theater Tiliander in Oisterwijk. De voorstellingen zijn om 15.00 en 19.30 uur.