Bestuursraad Empel ‘annexeert’ plas en bedrijventerrein dan maar

Het lijkt zo simpel postcode aanpassen, maar het is zeer ingewikkeld verzuchtte wethouder Jan Hoskam in de vergadering van de bestuursraad van Empel en Meerwijk. Die wil graag dat de Rosmalens Plas en het naastgelegen bedrijventerrein tot haar ‘werkgebied’ gaan horen, omdat dit geografisch het meest logische is. In de toekomst komen er woonboten te liggen en het bedrijventerrein wordt ontwikkeld. Allemaal nieuwe adressen. Aanpassing van de postcode leek daarvoor de simpelste oplossing maar blijkt in de praktijk juist niet makkelijk.