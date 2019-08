Beter voor een spotprijsje weg dan etenswaren in de kliko kieperen

,,Mogen we?’’ Het is half elf in de ochtend en het ontbijt zit erop in het Mövenpick Hotel in Den Bosch, onder de rook van het provinciehuis. Een vrouw die voor haar collega zegt te komen, een moeder met dochter in de buggy - beiden willen niet dat hun naam vermeld wordt - en Jenny en Pleunis van Walsem uit Arnemuiden zijn er klaar voor de kliekjes mee naar huis te nemen. Via de app Too Good To Go hebben ze 4,99 euro betaald en dat bedrag komen ze nu verzilveren.