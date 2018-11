Betere kijk op problemen in Bossche wijken; aanpak komende vier jaar

Het plan is bedoeld als versterking van het lokaal veiligheidsbeleid in 38 gemeenten in Oost-Brabant samen met de politie, Openbaar Ministerie (OM) en onder meer het Actiecentrum Ondermijning (‘Het solistisch aanpakken is niet meer van deze tijd’). Maar er is ook ruimte voor een lokale aanpak van problemen.