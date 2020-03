Betonplaten voor nieuw wandelpad langs Bossche Zuid-Willemsvaart

Nog geen enkele coronaboe­te in Den Bosch: ‘Het is een stok achter de deur’

9:32 DEN BOSCH - Het verscherpte landelijke beleid om besmetting van het coronavirus te beperken heeft in Den Bosch nog niet geleid tot boetes. ,, Voor het kunnen handhaven is een noodverordening nodig. We zijn nog bezig met de uitwerking. We verwachten dat wel snel te hebben’’, aldus een woordvoerder van de gemeente Den Bosch.