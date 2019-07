Betrapt bij stelen kerstdecoratie: ‘Voor een vrouwtje dat bij mij was’

Marggraff Stichting treft schikking met NTR en podcastma­ker van ‘Brand in het Landhuis’; oud-burgemees­ter Jan Pommer treedt toe tot bestuur

15:28 VUGHT - De Marggraff Stichting is in het conflict met de NTR en de maker van de podcastserie 'Brand in het Landhuis’ tot een schikking gekomen. De feitelijke onjuistheden en interpretaties en/of conclusies die hierin voorkomen en waarvoor geen of onvoldoende onderbouwing is, zijn volgens woordvoerder Noud Bex voorzien van een passend wederhoor van de Marggraff Stichting.