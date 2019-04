Betrapt op bouwplaats: Bosschenaar die werkt terwijl hij een uitkering krijgt

Restaurant Nonna! is sinds enkele dagen gesloten; streven naar tien Nederland­se filialen lijkt gestrand

12:24 DEN BOSCH - Restaurant Nonna! (grootmoeder in het Italiaans) dat in september 2014 werd geopend aan de Bossche Karrenstraat is sinds enkele dagen gesloten. In het pand was jarenlang restaurant Bellagio gevestigd. Nonna! startte na een flinke verbouwing.