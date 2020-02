Beveiliging gevangenis Vught nóg strenger nadat onbekende drone met camera's overvliegt

Dak van Skatehal Den Bosch beschadigd tijdens storm Ciara, lessen afgezegd

16:14 Wo 12 feb. Bij storm Ciara is afgelopen zondag dakleer van het World Skate Center (WSC) gewaaid. Dat leer kwam weer op dakpannen terecht, voor het op straat kletterde. Daardoor is aanzienlijke schade ontstaan aan het dak van de skatehal, die al de hele week dicht is. Een deel van de hal gaat woensdagavond of donderdag waarschijnlijk wel weer open.