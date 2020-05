Beverburcht Den Bosch verdient bescherming in plaats van voortdurende verstoring

DEN BOSCH - Bosschenaar Job Reeser maakt zich druk over de verstoring van beverburchten, zoals in zijn achtertuin aan de Burgemeesters Godschalxstraat in de Maaspoort. Hij vindt dat de gemeente, adviesbureaus en ecologen daar beter op moeten letten.

Hij maakt regelmatig foto’s van een beverfamilie. Bij Job Reeser in de Bossche Maaspoort ligt een waterloop die grenst aan zijn tuin. ,,Ze liggen op de waterkant vaak te zonnen als het mooi weer is. De laatste jaren hebben ze al een paar keer jongen gehad. Ze leven in een burcht vlak bij. Maar die wordt de laatste tijd behoorlijk verstoort”, zegt Reeser.

Struiken maakten plaats voor hek met doek

Een en ander is begonnen toen de tennisclub in de Maaspoort wat mocht uitbreiden. ,,Er verdwenen struiken en er kwam een hek met een doek voor in de plaats. Nu foerageren bevers vaak rond de tijd dat de schemer invalt. Maar het licht van de tennisbaan schijnt echt wel door dat doek heen. Nu hebben de bevers vlak bij mij een nieuw onderkomen gemaakt. Maar daar wordt de laatste dagen weer volop gesnoeid. Dus ook weer verstoring.”

Quote Ze moeten er serieuzer mee omgaan Job Reeser, Bewoner Maaspoort

Het steekt Reeser dat ecologen en gemeenten zoals De Bosch slordig omgaan met de aanwezigheid van bevers. ,,Eerst zijn ze trots op het feit dat dit beestje het zo goed doet in de natuur. Maar dan wordt zonder goed ecologisch advies toch een vergunning afgegeven voor een uitbreiding van de tennisbaan en verstoor je het leefmilieu van de bever. Daar moeten ze echt serieuzer mee omgaan. Ook nu weer, nu ze vlak bij mijn achtertuin snoeien en dit dier daarmee wéér opjagen. Als je serieus wilt dat bevers van onze omgeving gebruik maken en er leven, moet je dat dier ook beter beschermen”, zo vindt Reeser.

Quote Bever heeft niet zo'n moeite met herrie, daar is hij komen wonen Johan Mees, Stadsecoloog

Stadsecoloog Johan Mees denkt dat de bever vlakbij de tennisvereniging daar mooi kan blijven zitten. ,,Hij is daar gaan leven, vlakbij de herrie van een parkeerplaats en de tennis. Dus zal hij niet zo’n moeite hebben met geluid en overlast. Wij hebben goede afspraken gemaakt met de tennisvereniging. Ze nemen de wet natuurbescherming in acht en klopten zelfs bij ons aan over hoe te handelen met de aanwezigheid van het dier.”

Nog nieuwe aarden wal met groen

Er komt nog een nieuwe aardenwal met een groene haag terug. Mees: ,,Dan heeft de bever daar straks minder last dan eerst. Ook de lampen van de tennisbanen worden verlaagd voor de bever. De Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN) ziet toe op naleving van de regels.”

Bever doet het goed in Meierij

De bever rukt op in de waterlopen rond Den Bosch, maar ook al stroomopwaarts richting Dommel en Essche Stroom bij Sint-Michielsgestel, Esch, Liempde en Boxtel. Het dier doet het goed en migreert vooral vanuit de Biesbosch. Niet iedereen is blij met de groei van het aantal bevers. Ze veroorzaken namelijk ook schade aan dijken en oevers van waterlopen en beken. Bij sommige waterschappen gaan al stemmen op om het aantal terug te brengen.

