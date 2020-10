Bevoorrading Bossche binnenstad op de schop: elektrische piramide ziet niet of er elektrische bestelauto of vieze diesel voorbij rijdt

Met nieuwe fietspad krijgt Fietsers­bond Haaren ‘cadeautje’ van gemeente

14 oktober HELVOIRT - De Fietsersbond afdeling Haaren heeft haar cadeautje, waar zij om vroeg, van de gemeente Haaren binnen. Een 500 meter tellend fietspad aan een zijde van de onverharde Runsvoort in Helvoirt. Het is een veilige verbinding tussen de geasfalteerde Runsvoort en de onlangs in gebruik genomen brede Oude Bosschebaan. Het nieuwe fietspad vervangt een 45 jarig oud pad dat helemaal was verdwenen.