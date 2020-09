Bevrijder Roy Smart (99) overleden: logeerde jarenlang bij gastgezin in Berlicum

Logeren in Berlicum

Roy Smart vond al die jaren onderdak bij zijn gastgezin Ineke en Martin Bertrums uit Middelrode. ,,We hebben altijd heel intensief contact onderhouden en het was jammer dat hij de laatste jaren niet meer aanwezig kon zijn bij alle herdenkingen. Wij zochten hem daarom graag in Engeland op, en het was heel jammer dat we dit voorjaar vanwege corona helaas niet op zijn 99ste verjaardag konden zijn. Dat vonden we allemaal verschrikkelijk. Voor ons is en blijft Roy onze grote kleine vriend!”, aldus Ineke Bertrums.