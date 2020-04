Bevrijder van Den Bosch Bruce Coombes overleden

Hij was sinds de eerste reunië in 1985 vaste bezoeker van de herdenkingsactiviteiten en had tientallen jaren een vast gastgezin: Cor en Reinie Valenkamp uit Kruisstraat. ,,We wisten natuurlijk dat ons dit te wachten stond, maar na 35 jaar vriendschap vinden we het emotioneel om hem los te laten. We zijn heel dankbaar dat Bruce Coombes vorig jaar de herdenking heeft mogen meemaken. Daar genoot hij intens van”, aldus Cor Valenkamp.