Bevrijders van Den Bosch; Alfred Head en Norman Mitchell overleden

Bewoners houden grote zorgen over veiligheid fietsover­steek Vlinder­laan Groote Wielen

10:41 De gevaarlijke fietsoversteek in de Vlinderlaan in de Groote Wielen blijft de gemoederen bezig houden. Vorige week nog werd de 11-jarige Lieke Janssen aangereden. Als een wonder bleef ze ongedeerd.