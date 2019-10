Bevrijders van Den Bosch geëerd met speciale penning

Politie in verlegen­heid gebracht door sticker op motor van agent bij boerenpro­test in Den Bosch: ‘Ik rem niet voor Klaver’

26 oktober DEN BOSCH - De politie is in verlegenheid gebracht door een foto die op internet circuleert. Daarop is een motoragent te zien die vrijdag bij het boerenprotest in Den Bosch aanwezig was. Op zijn motor is een sticker geplakt met de boodschap: ‘Ik rem niet voor’..., gevolgd door een afbeelding van een klaverblad, verwijzend naar GroenLinks-leider Jesse Klaver.