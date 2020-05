Bevrijdingsvuur Brabant brandt klokslag twaalf uur in Den Bosch

In coronatijd is alles anders, zo ook het ontsteken van het Vrijheidsvuur. De andere aanpak is een initiatief van de 14 Bevrijdingsfestivals in het land. Vanuit Wageningen, Stad der Bevrijding, werd het vuur met jeeps naar alle thuissteden van de Bevrijdingsfestivals gebracht.



Wadec Salewicz (74) uit Oosterhout kreeg het bevrijdingsvuur maandagavond in Wageningen in een stormlamp aangereikt van de commissaris van de Koning van Gelderland en reed vervolgens naar Den Bosch. Hier stapte hij over in een jeep en werd naar de commissaris van de Koning van Brabant, Wim van der Donk, gereden. Precies om middernacht werd het bevrijdingsvuur in Den Bosch ontstoken.