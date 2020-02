Bevrijdingsvuur van Schijndel naar Gennep

1,8 miljoen van gemeente Den Bosch om te experimen­te­ren in het onderwijs, wat levert dat op?

7 februari DEN BOSCH - Een museumgame voor vmbo’ers in Het Noordbrabants Museum, het opzetten van 10-14-onderwijs en samen buiten leren. Projecten waar aan gewerkt is, of wordt, met financiële hulp van de gemeente Den Bosch. In de afgelopen vier jaar is er in totaal 1,8 miljoen euro geïnvesteerd in onderwijsvernieuwing.