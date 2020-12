Bewakingscamera’s in Empel: ‘Hier wonen een paar foute mensen, daarom breekt geregeld de pleuris uit’

Mondkapje op in de winkel, of toch maar niet? ‘Ik ga daar echt niks van zeggen’

6 december DEN BOSCH - De een deed het al een poosje vrijwillig. En de ander stelde het uit. Maar sinds dinsdag zijn mondkapjes verplicht in openbare binnenruimten. Hoe is dat de klanten bevallen? Winkeliers zijn lang niet allemaal even streng. Parfums proberen met een mondkapje?