Bewoner over brand in Bosch appartementencomplex: ‘Er was paniek en veel geschreeuw’

Roerig 2019 bij FC Den Bosch: het blijft toch je club hè

10:33 DEN BOSCH - ‘Kakhi is een Bosschenaar’ galmde er bij het succes van FC Den Bosch van de tribunes. Club én supporters wreven zich in januari in de ogen: onze FC was koploper in de eerste divisie. Krap een half jaar later viel geldschieter Kakhi Jordania van zijn sokkel.