Bewoner van zorgcentrum Boswijk in Vught besmet met corona; twee woningen in ‘lockdown’

Man (22) vrijgespro­ken van viervoudi­ge poging tot moord in Den Bosch, wel 250 euro boete

15 september DEN BOSCH - Een 22-jarige man is door de rechtbank vrijgesproken van viervoudige poging tot moord bij de Balkbrug-Oost in Empel. Hij werd ervan verdacht dat hij op 4 augustus 2019 op vier personen in een rijdende auto had geschoten, maar er is onvoldoende bewijs om hem daarvoor te veroordelen, zo stelt de rechtbank. Wel krijgt de man een geldboete van 250 euro.