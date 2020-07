Bewoners Boschveld bezorgd over nieuwe woonwijk met achthonderd woningen

De Paardskerkhofweg en de Edisonstraat, twee niet al te brede straten waar meestal weinig verkeer doorheen komt. Soms op een uur niet meer dan een paar man en een paardenkop. Maar dat kan in de nabije toekomst wel eens een compleet ander verhaal worden, vrezen nogal wat wijkbewoners. Ze zien de bui al hangen.

Wijk wordt als het meezit in 2027 opgeleverd

Want vlakbij -op de plek die ooit dienst deed als expeditieknooppunt van PostNL- is het de bedoeling dat onder meer ruim achthonderd nieuwe woningen worden gebouwd. De komst van enkele horecafuncties maakt ook deel uit van de plannen, net als een vernieuwde kunstacademie met daarbij in de buurt werk- en expositieruimtes. Als alles doorgaat, is de verwachting dat het geheel in 2027 wordt opgeleverd.

,,Het is allemaal nog niet zo simpel als de plannenmakers ons doen geloven. Wijkbewoners zijn bang dat over dit soort zaken nog niet goed is nagedacht", aldus Johannes Lijzen, voorzitter van wijkraad Boschveld.

Het onderwerp zorgde voor een extra toeloop bij het wijkoverleg. Vanwege de coronamaatregelen moest de groep dan ook over twee ruimtes worden verdeeld.

Afvalcontainers

De zogeheten 'bijplaatsingen' bij de afvalcontainers in de wijk vormde een ander belangrijk onderwerp. Lijzen weer: ,,In vergelijking met 2018 waren er vorig jaar zo'n veertig procent minder van die bijplaatsingen te noteren. Dat is op zich een mooie vooruitgang, maar betekent nog niet dat de wijk definitief van dat probleem is verlost. Mogelijk is het een goed idee dat de 'kraakwagen' tweemaal per jaar op bestelling door de wijk rijdt om grof vuil op te halen. Maar dat moet dan anders geregeld worden dan ongeveer anderhalf jaar geleden, toen er meer dan twintig ton aan grof vuil langs de weg stond opgesteld."