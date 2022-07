Bewoners Bossche Zirkoon strijken samen 325.000 euro op: ‘Mezelf verwennen met nieuwe dure schoenen’

Staat je fiets al een hele poos bij station Vught? Pas dan op, na 14 juli is hij weg

VUGHT - Een lekke band, kromme velg, kapot zadel of mos op de fiets. Fietswrakken en weesfietsen bij het station in Vught zorgen voor overlast, mogelijk gevaarlijke situaties én nemen onnodig stallingsruimte in beslag. Tijd voor actie.

6 juli