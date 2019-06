Bewoners Deutersestraat bij het gerechtshof: ‘Eerlijk verdiend met venten’

Parkeer­plaat­sen Willem­spoort liggen er al, dus Heijmans schiet niet te kort

14:56 DEN BOSCH - De dertig parkeerplaatsen met omheining liggen al aan de zijde van de Henri Dunantstraat in Willemspoort, dus waar hebben we het (nog) over. Daar komt de uitspraak van de Bossche rechtbank op neer nadat een deel van de bewoners van Willemspoort (tegenover het Jeroen Bosch Ziekenhuis) had gevraagd de door Heijmans Vastgoed beloofde 33 bezoekersplaatsen én slagboom af te dwingen.