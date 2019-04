Bewoners Dierenbos moeten weg, maar waar ga je heen als gescheiden ouder met kinderen?

VINKEL - Natuurlijk wisten ze donders goed dat permanent wonen er verboden is en dus gaat de gemeente Den Bosch 'gewoon' handhaven als bewoners van Dierenbos in Vinkel er eind van het jaar niet weg zijn. Maar waar moet je dan heen als gescheiden ouder met een paar kinderen in een overspannen woonmarkt?

Kijk, wijst de moeder van twee kinderen en ze doet de deur van een slaapkamertje van nog geen zes vierkante meter open. ,,Hier slapen we met zijn drietjes, ik op dat bed daar, en de jongens in het stapelbed." Een kast past er niet in, tussen de bedden doorlopen gaat alleen zijwaarts. Op het kiepraamje hingen tijdens de winter de ijspegels, maar nu de temperatuur zo zoetjesaan oploopt, is het hier al niet meer te harden. De Bossche, 35 jaar, wil er maar mee zeggen dat ze niet uit luxe in dit chalet op camping Dierenbos in Vinkel woont.

Twee jaar geleden was het voor haar de enige optie nadat haar huwelijk stuk liep, de koopwoning met verlies verkocht werd en ze niet genoeg inschrijfjaren voor een huurhuis had. Particulier wonen? Daarvoor verdient de verpleegkundige te weinig. Met haar boeltje naar familie of vrienden? ,,Dat is toch geen oplossing met twee van die drukke kids?"

En nu moet ze dus weg. Net zoals de bewoners van nog zo'n honderd stacaravans een andere hoofdwoning moeten zoeken. De gemeente Den Bosch kondigde begin dit jaar namelijk al aan een einde te maken aan de permanente bewoning op de camping, voorheen Vinkeloord. En uit antwoorden op schriftelijke vragen van gewoon ge-DREVEN blijkt dat er geen enkele ruimte is om met de hand over het hart te strijken. Of zoals wethouder Roy Geers zegt: ,,Er spelen hier meerdere belangen en wij vinden het belangrijk dat Dierenbos een recreatiepark blijft en dat de leefbaarheid gewaarborgd wordt."

De gemeente staat ook in haar recht: permanent wonen in een recreatiegebied mág ook niet. ,,Hoewel het vervelend is voor die mensen -we zetten ze echt niet graag op straat- hebben ze er bewust voor gekozen daar toch te gaan wonen." Een moeder van drie kinderen geeft het direct toe: ,,Maar de gemeente Maasdonk gedoogde het. Pas nu Vinkel een poosje bij Den Bosch zit, begint de ellende."

Of de gemeente van plan is de mensen te helpen met de zoektocht naar een nieuwe stek? Dat ook niet, blijkt uit de antwoorden van het college. Wethouder Geers: ,,In tijden van krapte kun je het niet maken deze mensen, die toch bewust iets hebben gedaan wat niet mag, voorrang te geven ten koste van bijvoorbeeld die jongere die al heel lang bij zijn ouders woont of dat gescheiden stel dat nog steeds met elkaar in één huis leeft."

De wethouder hamert er op dat de gemeente bewust een jaar van tevoren aangekondigd heeft dat er gehandhaafd zal worden. ,,Mensen hebben dus even de tijd om een alternatief te vinden." En als dat echt niet lukt? ,,Daar wil ik niet op vooruitlopen."

Een beetje hoop

Namens woningcorporatie Zayaz zegt Lianne van Klaveren dat in Den Bosch ruim 43.000 woningzoekenden staan ingeschreven, van wie er in 2018 ruim 10.000 actief hebben gereageerd. ,,Er zijn dus veel mensen op zoek naar een huurwoning. Voor deze specifieke groep is geen apart beleid." Een beetje hoop is er wel: ,,Ongeveer twee derde van de woningen wordt verhuurd aan degene met de langste inschrijftijd, de rest wordt verloot." Ook kunnen mensen urgentie aanvragen, de toetsingscommissie beslist dan. Maar of dat kansrijk is? De regels zijn erg streng.

De Belangengroep Jaargasten Vinkeloord riep de permanente bewoners na de brief van de gemeente een paar maanden geleden bij elkaar om het te hebben over een eventuele rechtszaak, maar houdt nu de kaken stijf op elkaar.

Een vrouw met drie kinderen heeft er in ieder geval weinig hoop op. Al ruim zeven jaar staat ze ingeschreven bij Woonservice, maar vorige week ving ze wéér bot. Een huisje kopen lukt niet met haar salaris. Ze maakt zich zorgen, net als een man in hetzelfde schuitje, een veldje verder. Of net als de oudere heer die dan weliswaar geen kinderen heeft, maar ook geen rooie cent dus dit hier - een stacaravan waar hij een klein paleisje van heeft gemaakt - is zijn enige 'fatsoenlijke' optie.