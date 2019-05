Bewoners en wijkraad: veiligheid Schoolstraat en Bruggen Rosmalen moet snel beter

Vers bloed in Bossche Melkfa­briek

14:01 DEN BOSCH - De expositie van Kees van den Boogaart die tot vorige week te zien was in het Werkwarenhuis in Den Bosch was voor Myrthe Rootsaert een eyeopener. ,,Daar zag ik de belangrijke rol die De Melkfabriek in Den Bosch heeft gespeeld voor veel kunstenaars. Het was een levendige plek waar heel veel Bossche kunstenaars terecht konden."