Bewoners houden grote zorgen over veiligheid fietsoversteek Vlinderlaan Groote Wielen

Gerrit en Yvonne Janssen kijken vanuit hun woonkamer uit op de fietsoversteek die de Vlinderlaan kruist. Het is een druk fietspad dat dwars door de Groote Wielen loopt. Op de kruising gebeuren regelmatig ongelukken. ,,We wonen hier vanaf het begin in 2007. En sinds het fietspad klaar is, is het onveilig geweest", zegt Yvonne. Fietsers hebben er altijd voorrang gehad. In het begin waren er alleen maar haaientanden die dat duidelijk maakten. Er kwamen knipperlichten, een verhoging en tot slot ongeveer een half jaar geleden stopborden.